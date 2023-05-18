YouTube на умных телевизорах получит непропускаемую 30-секундную рекламу

Когда видео будет ставиться на паузу, то картинка уменьшится, а рядом с ней появится реклама. Реклама будет представлять из себя текст, картинку и может включать QR-код. Пользователи могут либо убрать рекламу, чтобы вернуться к обычному полноэкранному экрану паузы, либо возобновить воспроизведение видео.

Ранее алгоритм рекомендаций YouTube хпопал под пристальное вниманиеъ(https://www.ferra.ru/news/apps/issledovanie-rekomendacii-youtube-napravlyayut-detei-na-video-s-oruzhiem-17-05-2023.htm), поскольку в новом отчете говорится о том, что он «приводит» маленьких детей к видеороликам со сценами стрельбы и другим материалам, связанным с оружием.