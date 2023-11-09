YouTube запускает раздел «Для вас» в отдельных каналах, как у TikTok

Создатели могут подготовиться к появлению раздела «Для вас», настроив его параметры до его запуска 20 ноября. В YouTube Studio в настройках блогеры могут включить эту функцию и указать, какие видео, «шортсы» (аналоги видео в TikTok) и живые трансляции должны быть точно включены.

Эта функция призвана сделать просмотр на YouTube более «индивидуальным и динамичным», а также облегчить зрителям поиск интересующего их контента.

Ранее в Европе эксперт по цифровым технологиям Александр Ханфф подал жалобу в Ирландскую комиссию по защите данных (DPC), выставив претензии к YouTube в связи с «выключением» видеохостингом блокировщиков рекламы на устройствах пользователей.