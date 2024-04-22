Заказ товаров из-за рубежа на Wildberries станет невозможным без «Госуслуг»

Многие пользователи Wildberries уже столкнулись с этой новой мерой, которая, как утверждается, пока лишь тестируется. По словам представителей Wildberries, данная мера необходима для передачи информации о покупателях в Федеральную таможенную службу.

Стоит отметить, что данное требование не распространяется на товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Несмотря на заявленные Wildberries удобства и безопасность новой системы, она вызвала неоднозначную реакцию. Новая система может привести к потере значительной части клиентов, так как далеко не все россияне пользуются «Госуслугами».