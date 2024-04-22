Опубликовано 22 апреля 2024, 03:45
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Заказ товаров из-за рубежа на Wildberries станет невозможным без «Госуслуг»Какие ограничения вводятся
Wildberries, один из крупнейших онлайн-ритейлеров России, вводит новое требование: для заказа товаров из-за рубежа (из Китая и Узбекистана), покупатели должны иметь профиль на портале «Госуслуги», пишет CNews.
Многие пользователи Wildberries уже столкнулись с этой новой мерой, которая, как утверждается, пока лишь тестируется. По словам представителей Wildberries, данная мера необходима для передачи информации о покупателях в Федеральную таможенную службу.
Стоит отметить, что данное требование не распространяется на товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Несмотря на заявленные Wildberries удобства и безопасность новой системы, она вызвала неоднозначную реакцию. Новая система может привести к потере значительной части клиентов, так как далеко не все россияне пользуются «Госуслугами».