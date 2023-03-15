Зашел, забрал, вышел: Авито добавил способ получения посылок без паспорта

Теперь на странице заказа вместо номера посылки пользователь будет видеть штрихкод. При отправке и получении заказа достаточно будет показать сотруднику штрихкод в приложении Авито, остальная процедура приема и выдачи останется прежней.

Воспользоваться новым способом смогут как покупатели, так и продавцы. Первыми доступ к опции получат частные лица, а до конца марта – и магазины на Авито.

Причина нововведения проста - все ради исключения человеческого фактора: например, когда у продавца несколько отправок и он случайно назвал не тот номер, или когда клиент ошибся в одной из цифр. Ну и самое обычное удобство, чтобы не приходилось диктовать длинные номера заказа.