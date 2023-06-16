Автомобили Mercedes обзавелись нашумевшим ChatGPT

Эта интеграция позволяет голосовому помощнику вести более естественные и всесторонние беседы с пользователями, предлагая информацию о пунктах назначения, предлагая рецепты или отвечая на сложные вопросы, не отвлекая водителя от дороги.

Однако возникают вопросы конфиденциальности, поскольку Mercedes признает, что данные голосовых команд хранятся в Mercedes-Benz Intelligent Cloud для анализа и улучшения.

Кстати о ChatGPT: российские мошенники начали активно использовать искусственный интеллект, в частности, модель ChatGPT, в своих атаках. А это значит, что нужно быть ещё аккуратнее.