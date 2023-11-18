Cadillac показал свой самый дешевый электромобиль – Optiq

Cadillac Optiq станет четвертым выходом марки на рынок EV, обещая «изящный, компактный дизайн», который еще и будет дешевле своих «сородичей». Несмотря на то, что официальные цены и подробные технические характеристики пока не разглашаются, ожидание уже растет, поскольку эксперты отрасли предсказывают, что цена не превысит $60 000.

Планируется вывести Optiq на рынок Северной Америки, Китая, Европы и других стран.

Ранее стало известно, что в России заработал завод «Моторинвест», который будет собирать кроссоверы Evolute i-Jet. Электрокроссовер начнёт свой путь с производственных конвейеров в декабре 2023 года, по словам Сергея Мамонтова, заместителя генерального директора «Моторинвеста». Этот электромобиль класса D разгоняется до скорости 100 км/ч всего за 4,6 секунды и достигает максимальных 200 км/ч.