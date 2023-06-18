«Что производим — на том и ездим»: депутат о запрете западных автомобилей для чиновников

«Что производим — на том и ездим»: депутат о запрете западных автомобилей для чиновниковТам сразу и производство их лучше станет
Российские чиновники должны распрощаться с иностранными автомобилями класса люкс и перейти на отечественные машины, считает Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Его слова передает РИА Новости.
Хамзаев заявил, что все государственные чиновники должны перейти на автомобили российского производства, подчеркнув необходимость использовать то, что производит страна.
Он считает, что иностранные элитные автомобили должны уйти в прошлое для чиновников, и такое решение поднимет российскую автомобильную промышленность на новый качественный уровень. Хамзаев подчеркнул, что эта мера должна распространяться в первую очередь на депутатов Государственной Думы и российских сенаторов.
Напомним, что, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), президент Сбербанка Герман Греф испытал новый автомобиль премиум-класса для чиновников Lada Aurа.