«Что производим — на том и ездим»: депутат о запрете западных автомобилей для чиновников

Хамзаев заявил, что все государственные чиновники должны перейти на автомобили российского производства, подчеркнув необходимость использовать то, что производит страна.

Он считает, что иностранные элитные автомобили должны уйти в прошлое для чиновников, и такое решение поднимет российскую автомобильную промышленность на новый качественный уровень. Хамзаев подчеркнул, что эта мера должна распространяться в первую очередь на депутатов Государственной Думы и российских сенаторов.

Напомним, что, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), президент Сбербанка Герман Греф испытал новый автомобиль премиум-класса для чиновников Lada Aurа.