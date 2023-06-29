Это самолет? Пришельцы? Нет, это одобренная властями США летающая машина

Летающий автомобиль компании Alef является на 100% электрическим и имеет запас хода 320 км на дороге и 117 км в воздухе. С этим событием компания Alef стала еще на один шаг ближе к «переделке» в сфере общественного транспорта.

Alef планирует представить модель седана в 2023 году по предварительной цене в 35 000 долларов.

Кстати, в Калифорнийском технологическом институте разработали нового робота под названием M4, который способен способный ходить, летать и ездить.