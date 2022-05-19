"Москвич" станет китайцем? К его производству могут подключить китайские компании

“Известия” со ссылкой на источники сообщили, что в качестве партнеров уже рассматриваются JAC Motors, FAW и BYD, при этом не сбрасываются со счетов и другие китайские кандидатуры. В данном случае говорится об использовании китайских автоплатформ для производства нового “Москвича”.

Переговоры должны завершиться в течение двух недель. При этом если они пройдут не очень хорошо, то «КамАЗ» производством займется самостоятельно, отмечает издание.

Ранее стало известно, что на бывшем московском заводе Renault не будет производиться продукция прежнего владельца, о чем заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.