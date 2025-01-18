Названия моделей электромобилей Tesla сложились в слово «секси»

Названия ракет.

Вместо того чтобы использовать «скучные» технические названия, ракеты Маска названы в честь птиц и отсылок к поп-культуре. Например, Falcon 9 названа в честь «Тысячелетнего сокола» из «Звездных войн», а двигатель Raptor — собирательный термин больших хищных птиц.

Starship и Starbase.

Амбициозный проект Маска по созданию многоразового космического корабля называется Starship, а его стартовая площадка — Starbase. Эти названия отражают его видение межзвездных путешествий. Ну и звучат круто — «Звездолет» и «Звездная база»