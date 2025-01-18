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Опубликовано 18 января 2025, 19:40
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Названия моделей электромобилей Tesla сложились в слово «секси»

И другие забавные названия его устройств
Илон Маск, создатель SpaceX и Tesla, известен своими креативными и зачастую юмористическими именами. Давайте окунемся в мир его уникальных имен, для этого мы обратимся к недавней статье Onliner.by.
Названия моделей электромобилей Tesla сложились в слово «секси»
© Tesla Fans Schweiz

Названия ракет.

Вместо того чтобы использовать «скучные» технические названия, ракеты Маска названы в честь птиц и отсылок к поп-культуре. Например, Falcon 9 названа в честь «Тысячелетнего сокола» из «Звездных войн», а двигатель Raptor — собирательный термин больших хищных птиц.

Starship и Starbase.

Амбициозный проект Маска по созданию многоразового космического корабля называется Starship, а его стартовая площадка — Starbase. Эти названия отражают его видение межзвездных путешествий. Ну и звучат круто — «Звездолет» и «Звездная база»

Названия моделей электромобилей Tesla сложились в слово «секси»

© SpaceX

Автомобили Tesla.

Модели автомобилей Tesla, такие как S, 3, X и Y, названы так, чтобы можно было произнести определенное слово. Эта «игривая» схема названий добавляет немного веселья в серьезный бизнес электромобилей.

Это далеко не полный список, но достаточный, чтобы понять подход Маска. За полным — в источник.

Источник:Onliner.by
Автор:Максим Многословный
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