Новый автомобиль Tesla почти всегда будет в режиме автопилота

На мероприятии в 2020 году Маск сказал, что он "уверен", что Tesla сделает небольшой электромобиль стоимостью 25 тыс долларов, который будет полностью автономным, примерно в течение трех лет.

Маск рассказал, что существует “четкий путь” к созданию автомобиля, который будет стоить вдвое дешевле, чем седан Tesla Model 3, но он не предложил никаких подробностей о сроках выхода.

Ранее Tesla, которая, кстати, специализируется не только на производстве электромобилей, но и на разработке роботов-гуманоидов, в рамках отчёта перед инвесторами показала, как два гуманоида Optimus собирают третьего.