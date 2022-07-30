Пока что рекорд: Renault потеряла миллиарды долларов из-за ухода с российского рынка

Еще в феврале этого года представительство российского завода компании Renault, расположенного в Москве, сообщило о приостановке производственного процесса, а в мае компания передала свои российские активы в государственную собственность.

Стоит уточнить, что общая выручка автомобильной группы составила 21,057 млрд евро, но это все равно на на 10% меньше в годовом выражении.