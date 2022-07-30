Пока что рекорд: Renault потеряла миллиарды долларов из-за ухода с российского рынка

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Пока что рекорд: Renault потеряла миллиарды долларов из-за ухода с российского рынкаСтало известно из отчета компании
Продолжаем следить за убытками покинувших Россию компаний. На этот раз из отчета Renault стало известно, что французская автомобильная группа в первом полугодии потеряла 2,3 млрд евро из-за ухода с российского рынка, сообщает “Прайм”.
Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России
Renault
Еще в феврале этого года представительство российского завода компании Renault, расположенного в Москве, сообщило о приостановке производственного процесса, а в мае компания передала свои российские активы в государственную собственность.
Стоит уточнить, что общая выручка автомобильной группы составила 21,057 млрд евро, но это все равно на на 10% меньше в годовом выражении.