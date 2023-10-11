Турист рассказал о северокорейских автомобилях на дровах

Турист рассказал о северокорейских автомобилях на дровахДа, такие существуют
Российский блогер-путешественник, недавно посетивший Северную Корею, поделился в личном блоге на платформе Дзен своими наблюдениями о том, как местные жители используют дровяной транспорт. Да, это автомобили, которые работают не на бензине, а на дровах.
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Блогер отметил значительное присутствие в стране дровяных грузовиков, которые служат для различных целей, включая военные, сельскохозяйственные и горнодобывающие. По словам путешественника, такие автомобили получили широкое распространение в Северной Корее из-за жестких экономических санкций и отсутствия доступа к нефтегазовым ресурсам.
Дровяные машины чаще всего встречаются в сельской местности, в городских центрах их меньше. Интересно, что эти автомобили требуют двух операторов: один находится за рулем, а другой - в кузове грузовика, который отвечает за переработку древесины в щепу и подачу ее в двигатель.
Однако блогер указал на существенный недостаток таких машин: их двигатели часто перегреваются и требуют регулярного обслуживания. Блогер также отметил, что используемое топливо, по сути, дым, настолько грязное, что никакие фильтры двигателя не могут защитить его от нагара.