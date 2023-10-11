Турист рассказал о северокорейских автомобилях на дровах

Блогер отметил значительное присутствие в стране дровяных грузовиков, которые служат для различных целей, включая военные, сельскохозяйственные и горнодобывающие. По словам путешественника, такие автомобили получили широкое распространение в Северной Корее из-за жестких экономических санкций и отсутствия доступа к нефтегазовым ресурсам.

Дровяные машины чаще всего встречаются в сельской местности, в городских центрах их меньше. Интересно, что эти автомобили требуют двух операторов: один находится за рулем, а другой - в кузове грузовика, который отвечает за переработку древесины в щепу и подачу ее в двигатель.

Однако блогер указал на существенный недостаток таких машин: их двигатели часто перегреваются и требуют регулярного обслуживания. Блогер также отметил, что используемое топливо, по сути, дым, настолько грязное, что никакие фильтры двигателя не могут защитить его от нагара.