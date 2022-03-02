В KIA появились услуги доставщика аккумуляторов для электромобилей

Автопроизводитель сотрудничает с Currently для обслуживания клиентов Kia в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сан-Хосе. Хотя в этих городах нет недостатка в общественных зарядных устройствах (в Сан-Хосе самое большое количество общественных зарядных устройств на душу населения в стране), Kia использует эти три города только в качестве “стартовой площадки”. В будущем она планирует распространить услугу и на другие города.

Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить приложение Currently и забронировать время и место для зарядки. Технический специалист компании Currently прибудет на место с портативной зарядной системой. Водителям не обязательно присутствовать во время зарядки, но тогда они должны убедиться, что их зарядный порт доступен для технического специалиста.

В рамках партнерства водители электрокаров Kia получат два бесплатных месяца обслуживания Currently. После пробного периода стоимость подписки на услуги Currently варьируется от 25 долларов в месяц (за доставку двух зарядок) до 80 долларов в месяц (за доставку шести зарядок).

Но компания утверждает, что будет доставлять только заряд, которого, по словам компании, хватит на 80 км.