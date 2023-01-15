Вы не знали, а у Huawei есть свои автомобили: они стали намного дешевле

Снижение цен было объявлено AITO в ответ на снижение цен Tesla (что вызвало “бунт” среди китайцев). Скидки начали действовать с 13 января. Цена полноприводной версии AITO M5 EV в комплектации Performance, например, снизится на 30 000 юаней ($4 470).

Компенсация клиентам, купившим M5 EV и M7 до введения на них скидок будет представлена в виде бесплатного подключения ряда платных функций (обновления автомобили получат по воздуху).

AITO, видимо, учли ошибки, которые допустила Tesla, о чем мы упоминали выше. Оно и правильно, потому что благодаря снижению цен и дополнительным преимуществам для существующих клиентов, AITO явно пытается выставить себя как сильного конкурента на рынке электромобилей.