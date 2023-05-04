Чисто сработано: производитель Persil и «Пемолюкс» ушел из России«Выход из бизнеса в России завершен», – пишет компания
Компания Henkel, крупный производитель бытовой и промышленной химии, завершила продажу своих российских активов за 54 миллиарда рублей, согласно ежеквартальному отчету на сайте компании.
В продажу вошли такие известные бренды, как «Ласка», Persil, Losk и «Пемолюкс», а также продукты для ремонта, такие как Ceresit, Metylan и клей «Момент».
Покупателями активов являются несколько местных компаний, включая Kismet Capital, «Эльбрус Капитал» и Augment Investments. Компания Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса в апреле, но позже заявила, что сохраняет за собой право выкупить проданные активы через несколько лет.
Ранее стало известно, что российское дочернее предприятие Apple ООО «Эппл рус» потерпело убытки в 2022 году. В частности, это связано с уходом компании из России.