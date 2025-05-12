Опубликовано 12 мая 2025, 09:451 мин.
Huawei представила умные дверные замки с ИИ — Smart Door Lock 2 Pro и UltraРобот может и не впустить
Huawei расширяет линейку устройств для умного дома, представив Smart Door Lock 2 Pro и Ultra. Новинки, доступные для предзаказа в Китае, стоят от 3199 юаней ($ 448) за Pro и 3699 юаней ($ 518) за Ultra.
© Huawei
Оба замка оснащены ИИ-системой распознавания лиц с камерой, анализирующей более 307 тысяч точек лица для точной идентификации даже в темноте. Технология liveness detection защищает от взлома с помощью фото или масок. Ultra дополнительно поддерживает распознавание вен ладони для повышения безопасности.
Замки имеют 2K-камеру с углом обзора 161° для видеонаблюдения и интеграцию с устройствами HarmonyOS, позволяя удаленно управлять замком через смартфоны или планшеты Huawei. Батарея на 10 000 мАч обеспечивает 3−5 месяцев работы, с резервными AA-батареями и USB-C для экстренной зарядки. Корпус из литого металла с водозащитой IPX5 и C-уровнем замка гарантирует долговечность.