Оба замка оснащены ИИ-системой распознавания лиц с камерой, анализирующей более 307 тысяч точек лица для точной идентификации даже в темноте. Технология liveness detection защищает от взлома с помощью фото или масок. Ultra дополнительно поддерживает распознавание вен ладони для повышения безопасности.

Замки имеют 2K-камеру с углом обзора 161° для видеонаблюдения и интеграцию с устройствами HarmonyOS, позволяя удаленно управлять замком через смартфоны или планшеты Huawei. Батарея на 10 000 мАч обеспечивает 3−5 месяцев работы, с резервными AA-батареями и USB-C для экстренной зарядки. Корпус из литого металла с водозащитой IPX5 и C-уровнем замка гарантирует долговечность.