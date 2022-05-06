Какое совпадение: СДЭК теперь продает санкционные товары по выгодным ценам

Вчера в 20:54
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Какое совпадение: СДЭК теперь продает санкционные товары по выгодным ценамС бесплатной доставкой
Сервис курьерской доставки грузов и документов “СДЭК” объявил о запуске новой онлайн-платформы CDEK.Shopping. На ней вы сможете приобрести игровые консоли, видеокарты, другую технику зарубежных брендов и не только, по выгодной цене.
Забавное совпадение заключается в том, что запуск площадки совпал с объявлением списка товаров, утверждённых Минпромторгом для параллельного импорта.
CDEK.Shopping — это уникальная площадка, где можно заказать товары известных иностранных брендов по цене ниже, чем на российском рынке, или найти интересные продукты, которые недоступны в РФ. У нас — только оригинальные товары, которые мы готовы доставить из США, Европы и Турции абсолютно бесплатно
СДЭК
К слову о наполнении – там вы сможете найти консоли Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 и многое другое.