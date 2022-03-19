LG официально прекратила поставки своей продукции в Россию

LG Electronics далеко не первый производитель электроники, который прекращает свою деятельность в России. Apple была одной из первых технологических компаний, которая сделала этот шаг. Qualcomm, Intel, Microsoft и многие другие компании также присоединились к “приостановке” своей деятельности в начале марта.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запрещать работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.