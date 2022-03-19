LG официально прекратила поставки своей продукции в Россию

Бытовая техника
Сегодня в 11:26
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LG официально прекратила поставки своей продукции в РоссиюНа неизвестный срок
Компания LG объявила о приостановке поставок всей своей продукции в Россию с немедленным вступлением в силу.
Компания не дала развернутый ответ на причину приостановки поставок, но заявила, что продолжит следить “за развитием ситуации”.
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации
LG
LG Electronics далеко не первый производитель электроники, который прекращает свою деятельность в России. Apple была одной из первых технологических компаний, которая сделала этот шаг. Qualcomm, Intel, Microsoft и многие другие компании также присоединились к “приостановке” своей деятельности в начале марта.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запрещать работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.
Источник:LG
Автор:Максим МногословныйТеги:
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