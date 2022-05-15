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Прошлогодняя жара уже не страшна: Xiaomi представила настольный вентилятор

Всего за тысячу рублей
​​Xiaomi представила новый настольный вентилятор Mijia с 18,5 часовой длительностью автономной работы. Цена предварительного заказа составляет 109 юаней (1026 рублей).
Прошлогодняя жара уже не страшна: Xiaomi представила настольный вентилятор

Настольный вентилятор Mijia имеет белый цвет с оранжевой ручкой, поддерживает как настольное, так и портативное использование, весит он 0,67 кг, а диаметр его вентилятора равен 87 мм.

Вентилятор оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, который может работать до 18,5 часов при минимальной скорости вращения лопастей, а подзаряжается он через порт USB-C.

Вентилятор также поддерживает вертикальный и левый/правый поворот на 90°, 4 регулируемые скорости воздуха и съемный сетчатый кожух.

Ранее стало известно, что сразу несколько неанонсированных гаджетов Xiaomi прошли сертификацию. Речь идет о новом Mi Band, беспроводных наушниках и часах с долгой автономностью.

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