Теперь бытовую технику можно будет сначала осмотреть при доставке с Яндекс Маркета

Курьеров заранее обучат, как правильно вскрывать заводскую упаковку товаров. Распаковка при получении доступна для крупной техники из 18 категорий: посудомоечные машины, духовые шкафы, вытяжки, холодильники, кондиционеры, варочные панели, кухонные плиты, телевизоры, стиральные машины и др.

Если клиент увидит, что с товаром что-то не так, он сможет на месте оформить возврат. Маркет вернёт ему деньги на банковскую карту сразу после того, как товар прибудет на склад сервиса. Как правило на это уходит до 10 дней.

Пока услуга по распаковке действует в Москве. В будущем это появится и в других регионах.