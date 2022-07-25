Теперь бытовую технику можно будет сначала осмотреть при доставке с Яндекс Маркета

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Теперь бытовую технику можно будет сначала осмотреть при доставке с Яндекс МаркетаЕсли что — сразу оформить возврат
Яндекс Маркет сообщил, что теперь крупную бытовую технику можно распаковать и осмотреть при доставке. Курьер поможет это сделать. Так покупатель убедится, что всё в порядке, прежде чем забирать товар.
Курьеров заранее обучат, как правильно вскрывать заводскую упаковку товаров. Распаковка при получении доступна для крупной техники из 18 категорий: посудомоечные машины, духовые шкафы, вытяжки, холодильники, кондиционеры, варочные панели, кухонные плиты, телевизоры, стиральные машины и др.
Если клиент увидит, что с товаром что-то не так, он сможет на месте оформить возврат. Маркет вернёт ему деньги на банковскую карту сразу после того, как товар прибудет на склад сервиса. Как правило на это уходит до 10 дней.
Пока услуга по распаковке действует в Москве. В будущем это появится и в других регионах.