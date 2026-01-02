Бытовая техника
Опубликовано 02 января 2026, 22:30
1 мин.

В Сеть слили фото бюджетной Bluetooth-колонки HMD Boom E1 с защитой от воды

Пока без официального анонса
Смартфонный бренд HMD, похоже, скоро представит портативную Bluetooth-колонку. Устройство получит компактный круглый корпус синего цвета с тканевой панелью спереди, если верить слитым изображениям.
В Сеть слили фото бюджетной Bluetooth-колонки HMD Boom E1 с защитой от воды

© HMD_MEME’S

На нижней части расположены кнопки управления: включения, громкости и воспроизведения. Для удобства переноски предусмотрен ремешок-петля.

Основные характеристики, согласно данным утечки:

  • Динамик: 52 мм, мощность — 5 Вт.

  • Защита: Уровень IPX7 — колонка не боится брызг, дождя и даже кратковременного погружения в воду.

  • Связь: Bluetooth 5.0 и разъём AUX.

  • Встроенный микрофон.

  • Батарея: 800 мАч с зарядкой через USB Type-C.

Точная цена и дата выхода пока неизвестны.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
