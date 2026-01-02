В Сеть слили фото бюджетной Bluetooth-колонки HMD Boom E1 с защитой от воды

Опубликовано 02 января 2026, 22:301 мин.
В Сеть слили фото бюджетной Bluetooth-колонки HMD Boom E1 с защитой от водыПока без официального анонса
Смартфонный бренд HMD, похоже, скоро представит портативную Bluetooth-колонку. Устройство получит компактный круглый корпус синего цвета с тканевой панелью спереди, если верить слитым изображениям.
© HMD_MEME’S
На нижней части расположены кнопки управления: включения, громкости и воспроизведения. Для удобства переноски предусмотрен ремешок-петля.
Основные характеристики, согласно данным утечки:
-
Динамик: 52 мм, мощность — 5 Вт.
-
Защита: Уровень IPX7 — колонка не боится брызг, дождя и даже кратковременного погружения в воду.
-
Связь: Bluetooth 5.0 и разъём AUX.
-
Встроенный микрофон.
-
Батарея: 800 мАч с зарядкой через USB Type-C.
Точная цена и дата выхода пока неизвестны.