Одним из ключевых улучшений является функция Smart View, которая использует встроенную камеру для помощи в тренировках в режиме реального времени. Кроме того, Tonal 2 поддерживает «дроп-сеты», позволяя автоматически снижать вес по мере наступления усталости.

Новый тренажер можно приобрести за 4 295 долларов, с комплектом аксессуаров за 495 долларов и подпиской на цифровые функции за 60 долларов в месяц.