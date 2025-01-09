Опубликовано 09 января 2025, 22:301 мин.
Вышел умный домашний силовой тренажер с камерой и подпиской — Tonal 2C более тяжелыми весами и улучшенными возможностями
Вышел Tonal 2, обновленная версия умного домашнего силового тренажера. Новая модель предлагает до 250 фунтов сопротивления (110 кг) по сравнению с 200 фунтами в оригинальном тренажере (90 кг). Также в ней появились новые упражнения, в том числе режим «Aero HIIT», сочетающий кардио- и силовые тренировки.
© Tonal
Одним из ключевых улучшений является функция Smart View, которая использует встроенную камеру для помощи в тренировках в режиме реального времени. Кроме того, Tonal 2 поддерживает «дроп-сеты», позволяя автоматически снижать вес по мере наступления усталости.
Новый тренажер можно приобрести за 4 295 долларов, с комплектом аксессуаров за 495 долларов и подпиской на цифровые функции за 60 долларов в месяц.