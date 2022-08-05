Захотелось новую стиральную машину в 3:00 ночи? Теперь вам её сразу же привезут

Сервис заработал в пилотном режиме на сайте и в мобильном приложении М.Видео-Эльдорадо. Сеть магазинов обещает, что будет привозить товары в течение двух часов в режиме 24/7. Ассортимент доступной для заказа техники насчитывает десятки тысяч позиций. Отмечается, что стоимость услуги в ночное время остаётся неизменной.

В М.Видео-Эльдорадо также указали, что среднее время ожидания для экспресс-доставки составляет около 1,5 часов, минимальное время — 30 минут.