AMD представила мощный ИИ мини-ПК за 4000 долларов

AMD позиционирует Halo как «выгодную альтернативу ежемесячным платежам за облачные ИИ-вычисления». Компьютер оснащён процессорами Ryzen AI Max 300. В будущем выйдет версия и на новых Ryzen AI Max 400. Другие основные характеристики Halo: 50 TOPS, графика Radeon с 40 вычислительными блоками, 128 ГБ общей памяти.

Предзаказы стартуют в июне.

Что касается грядущих Ryzen AI Max 400: флагманская модель AI Max+ Pro 495 получила 16 вычислительных ядер, тактовую частоту до 5,2 ГГц, NPU на 55 TOPS и графику Radeon 8065S. Чипы поддерживают до 192 ГБ общей памяти. Они появятся в третьем квартале 2026 года.