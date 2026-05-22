AMD представила мощный ИИ мини-ПК за 4000 долларов

22 мая 2026
AMD представила мощный ИИ мини-ПК за 4000 долларовИ новые процессоры Ryzen AI Max 400
AMD раскрыла цены на свой мини-ПК Ryzen AI Halo — от 3999 долларов. Много? Определенно, но устройство размером с Mac Mini нацелено на работу с ИИ локально.
AMD позиционирует Halo как «выгодную альтернативу ежемесячным платежам за облачные ИИ-вычисления». Компьютер оснащён процессорами Ryzen AI Max 300. В будущем выйдет версия и на новых Ryzen AI Max 400. Другие основные характеристики Halo: 50 TOPS, графика Radeon с 40 вычислительными блоками, 128 ГБ общей памяти.
Предзаказы стартуют в июне.
Что касается грядущих Ryzen AI Max 400: флагманская модель AI Max+ Pro 495 получила 16 вычислительных ядер, тактовую частоту до 5,2 ГГц, NPU на 55 TOPS и графику Radeon 8065S. Чипы поддерживают до 192 ГБ общей памяти. Они появятся в третьем квартале 2026 года.
Автор:Максим Многословный
