AMD выпустит разогнанные версии новых процессоров для ещё большего отрыва от Intel

Сообщается, что они выйдут под именами Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3700XT и Ryzen 5 3600XT. Эти процессоры будут практически аналогичны текущим моделям без суффикса «XT», однако смогут показать повышенные частоты. В целом, обещают прирост производительности на 5-10%.

Источник полагает, что эти модели станут прямыми конкурентами Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. Что важно, обновлённые процессоры AMD вряд ли будут стоить дороже существующих, а значит они окажутся ещё более выгодными решениями по соотношению цена/производительность на фоне моделей Intel.

Вчера мы уже писали, что эксперты портала TechSpot сравнили между собой в бенчмарках процессоры Intel Core i7-10700K, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3900X и пришли к выводу, что первый CPU проигрывает двум другим по части своей привлекательности для потребителя. Выход новых процессоров «XT» от AMD может только увеличить разрыв.