Анонсирован мини-ПК ASRock DeskSlim с процессором Intel или AMD на выбор

Несмотря на скромные габариты, компьютер обладает неплохой производительностью и возможностями для апгрейда, пишут СМИ со ссылкой на пресс-релиз. Он поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти нового типа DDR5 и несколько накопителей. Также предусмотрен слот для установки видеокарты длиной до 20 см.

Для подключения мониторов есть несколько портов, включая два DisplayPort, способных выводить изображение в разрешении 8K. Компьютер будет поставляться с внешним блоком питания мощностью 240 Вт, с опцией увеличения до 330 Вт.

Есть информация, что ASRock также предложит версию, где будет лишь корпус, материнская плата и блок питания.