Анонсирован самый маленький мини-компьютер в мире

Она представила Chuwi LarkBox — мини-ПК, с помощью которого можно декодировать видео формата 4K. Да и в целом, малютка, как сообщается, может выполнять все функции современного компьютера.

При этом Chuwi LarkBox весит всего 127 граммов, а габариты его таковы — 61 х 61 х 43 мм. Мини-ПК можно брать с собой в дорогу, переносить из квартиры в офис и обратно. Компьютер можно установить на задней панели монитора или телевизора.

Chuwi LarkBox работает на четырёхядерном процессоре Intel Celeron N4100, имеет встроенный видеоускоритель UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ. У мини-ПК есть два полноразмерных разъёма USB-A, USB-C, HDMI и разъём 3,5 мм.

Цена устройства пока ещё не названа.