Apple убрала маркировку «углеродно нейтрально» с Mac mini

Ещё после выхода Apple Watch Series 9 эксперты обвиняли Apple в «climate-washing» — маркетинге, создающем иллюзию экологичности. Европейские организации назвали заявления Apple научно необоснованными, а в Германии суд признал их нарушающими закон о конкуренции.

Основная проблема заключалась в том, что компания компенсировала выбросы через покупку Carbon Credits — например, сажала деревья в Парагвае взамен выбросов, которые производит.