Apple убрала маркировку «углеродно нейтрально» с Mac mini

Опубликовано 05 октября 2025, 19:251 мин.
Apple убрала маркировку «углеродно нейтрально» с Mac miniB Apple Watch
Apple тихо убрала с упаковок и страниц продуктов Apple Watch и Mac mini надпись «Carbon Neutral». Ранее компания гордо позиционировала эти устройства как первые углеродно нейтральные продукты, но теперь эта информация исчезла.
Маркировка пропала с упаковок новых Apple Watch Series 11 и Ultra 3, а также с Mac mini на чипе M4. Причина — европейские правила, ужесточающие требования к заявлениям о «зелёной» продукции.
Ещё после выхода Apple Watch Series 9 эксперты обвиняли Apple в «climate-washing» — маркетинге, создающем иллюзию экологичности. Европейские организации назвали заявления Apple научно необоснованными, а в Германии суд признал их нарушающими закон о конкуренции.
Основная проблема заключалась в том, что компания компенсировала выбросы через покупку Carbon Credits — например, сажала деревья в Парагвае взамен выбросов, которые производит.