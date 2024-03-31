ASRock перевыпустила семилетнюю AMD RX 550 для мини-ПК

Эта двухслотовая видеокарта имеет небольшие размеры, что позволяет ей плотно разместиться в большинстве SFF-корпусов. Несмотря на свои размеры, ASRock оснастила ее кулером с двумя вентиляторами.

RX 550 относится к поколению Polaris, которое предшествует архитектуре Vega. Она оснащена 512 потоковыми процессорами с тактовой частотой 1100 МГц и 4 ГБ памяти GDDR5. Несмотря на то, что эта производительность не поражает воображение, она превосходит многие интегрированные графические решения и может справиться с простыми играми. Однако не стоит ожидать максимальных настроек в разрешении 4K.

Хотя ASRock недавно внесла RX 550 Low Profile 4GB в листинг, информация о ценах и доступности остается в секрете. Однако обычно карты RX 550 стоят около 75 долларов, что делает эту модель потенциально доступным вариантом для тех, кто собирает компактный игровой ПК.