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Компьютеры
Опубликовано 31 марта 2024, 16:37
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ASRock перевыпустила семилетнюю AMD RX 550 для мини-ПК

И она чувствует себя вполне неплохо
Помните 2017 год? Именно тогда AMD Radeon RX 550 впервые вышел на сцену. Хотя он не может конкурировать с современными топовыми видеокартами, этот бюджетный вариант до сих пор не теряет своей актуальности, особенно в компактных сборках. Последнее предложение ASRock, Radeon RX 550 Low Profile 4GB, предназначено специально для ПК малого форм-фактора.
ASRock перевыпустила семилетнюю AMD RX 550 для мини-ПК

© ASRock

Эта двухслотовая видеокарта имеет небольшие размеры, что позволяет ей плотно разместиться в большинстве SFF-корпусов. Несмотря на свои размеры, ASRock оснастила ее кулером с двумя вентиляторами.

RX 550 относится к поколению Polaris, которое предшествует архитектуре Vega. Она оснащена 512 потоковыми процессорами с тактовой частотой 1100 МГц и 4 ГБ памяти GDDR5. Несмотря на то, что эта производительность не поражает воображение, она превосходит многие интегрированные графические решения и может справиться с простыми играми. Однако не стоит ожидать максимальных настроек в разрешении 4K.

Хотя ASRock недавно внесла RX 550 Low Profile 4GB в листинг, информация о ценах и доступности остается в секрете. Однако обычно карты RX 550 стоят около 75 долларов, что делает эту модель потенциально доступным вариантом для тех, кто собирает компактный игровой ПК.

Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видеокарта
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#AMD
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#мини-ПК