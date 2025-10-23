Asus анонсировала видеокарту TUF Gaming Radeon RX 9070 XT в стиле Call of Duty

Видеокарта построена на архитектуре AMD RDNA 4, имеет 16 ГБ видеопамяти и поддерживает технологию FSR 4 с ИИ, что улучшает производительность и графику в более чем 85 играх. Карта оснащена выходами DisplayPort 2.1.

Есть три вентилятора Axial-tech с 11, технология 0dB позволяет полностью отключать вентиляторы при лёгкой нагрузке. Широкие вентиляционные отверстия на алюминиевой задней панели выводят тепло.