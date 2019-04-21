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Компьютеры
Сегодня 14:17

ASUS готовит улучшенные версии дешёвой видеокарты NVIDIA

Среди них есть даже модель для игровой серии ROG
В сети давно известно, что NVIDIA собирается выпустить дешёвую видеокарту GeForce GTX 1650. Теперь выяснилось, что ASUS зарегистрировала несколько моделей GeForce GTX 1650 Ti — улучшенной версии данной графической карты.

Модели зарегистрированы в базе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как предполагают эксперты, видеокарта GeForce GTX 1650 от NVIDIA будет построена на урезанной архитектуре Turing, а вот версия GeForce GTX 1650 Ti, скорее всего, будет работать на полной версии данного графического процессора. ASUS, по всему видимому, оснастит свои модели 4 ГБ памяти.

Компания не поскупилась на количество моделей GeForce GTX 1650 Ti. Согласно информации в базе, ASUS работает над видеокартами для серий Republic of Gamers (ROG) Strix, The Ultimate Force (TUF), Phoenix, Dual, а также для низкопрофильной LP.

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