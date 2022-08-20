ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, материнская плата представляет потенциальную опасность ожога. Отзыв затрагивает около 10 000 единиц товара.

«Конденсатор на материнской плате был установлен в обратном положении, что может привести к короткому замыканию, перегреву или плавлению, возникновению пожара и ожогов», — отметили в комиссии.

29 декабря ASUS сама инициировала отзыв матплаты. Но её сообщение могло остаться незамеченным для некоторых потребителей. Компания также отметила, что в Северной Америке было зарегистрировано лишь «несколько инцидентов», связанных с неисправностью.