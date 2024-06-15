Компьютеры
Опубликовано 15 июня 2024, 19:27
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Asus пересмотрит систему поддержки клиентов после расследования Gamers Nexus

Вот что значит "прислушаться к критике"
После расследования Gamers Nexus компания Asus пообещала значительно улучшить свою службу поддержки клиентов. Теперь компания предлагает покупателям обращаться к ней по адресу «executivecare@asus.com» для решения вопросов, связанных с отказом в гарантийном ремонте или излишними расходами. Asus обещает, что эти вопросы будут решаться штатными сотрудниками, а не привлеченными агентами.
Asus пересмотрит систему поддержки клиентов после расследования Gamers Nexus
© Ferra

Среди основных обязательств — возврат денег за ненужный ремонт, покрытие расходов на доставку при гарантийном ремонте, а также создание центра поддержки в США, предлагающего более быстрые варианты замены. Asus также лишила ремонтные центры права заявлять о повреждениях, вызванных клиентом (CID), и теперь требует, чтобы претензии по CID проходили через команду Asus.

Кроме того, Asus выпустит официальное заявление по поводу проблем с устройством чтения SD-карт в консоли ROG Ally, которые она игнорировала более года. Компания намерена отвечать на электронные письма в течение недели и опубликует более прозрачный шаблон отчета о ремонте к сентябрю 2024 года.

Asus извинилась за прошлый негативный опыт, призвав клиентов дать им шанс исправить ситуацию.