Asus пересмотрит систему поддержки клиентов после расследования Gamers Nexus

Среди основных обязательств — возврат денег за ненужный ремонт, покрытие расходов на доставку при гарантийном ремонте, а также создание центра поддержки в США, предлагающего более быстрые варианты замены. Asus также лишила ремонтные центры права заявлять о повреждениях, вызванных клиентом (CID), и теперь требует, чтобы претензии по CID проходили через команду Asus.

Кроме того, Asus выпустит официальное заявление по поводу проблем с устройством чтения SD-карт в консоли ROG Ally, которые она игнорировала более года. Компания намерена отвечать на электронные письма в течение недели и опубликует более прозрачный шаблон отчета о ремонте к сентябрю 2024 года.

Asus извинилась за прошлый негативный опыт, призвав клиентов дать им шанс исправить ситуацию.