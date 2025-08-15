Asus подняла цену на мини-ПК ROG NUC 2025 уже после старта продаж

Ещё в июне версия с видеокартой RTX 5080 Laptop и процессором Intel Core Ultra 9 275HX предлагалась по предзаказу за $2849. Теперь стоимость выросла на $350 — до $3199. И это уже считается официальной ценой.

Компания также объявила о запуске ROG NUC 2025 в Европе. В Германии, Австрии и Швейцарии цены составят от €2218 до €3371 в зависимости от конфигурации: от модели с RTX 5060 и 16 ГБ оперативки до топовой версии с RTX 5080 и 32 ГБ.

Напомним, что ROG NUC 2025 — компактный игровой ПК с процессором Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра, до 5,4 ГГц), поддержкой до 96 ГБ DDR5-6400, PCIe Gen 5 SSD и видеокартами от RTX 5060 до RTX 5080 Laptop.

Устройство оснащено тройной системой охлаждения с паровой камерой, поддерживает DLSS 4 и трассировку лучей.