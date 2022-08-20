ASUS показал, что нового будет в матплатах для сокета AM5 и процессоров AMD Zen 4

Это флагманская ROG Crosshair X670E Hero Extreme, более дешёвая ROG Crosshair X670E Hero, а также ROG Strix X670E-E Gaming Wi-Fi.

Все три материнские платы ASUS, естественно, будут поддерживать процессоры AMD Ryzen серии 7000. Кроме того, все матплаты будут оснащены мощными центральными процессорами VRM, способными обеспечивать сотни ватт чистой мощности, чтобы максимизировать потенциал разгона.

Материнские платы также будут иметь четыре слота для памяти DDR5, несколько слотов PCIe 5.0, порты USB и поддержку Wi-Fi 6E (на более дорогих моделях). Кроме того, на некоторых моделях AM5 будут предлагаться слоты M.2-22110 для SSD большой ёмкости через адаптер, подключение 2,5GbE или даже 10GbE.

Ещё материнские платы ASUS ROG будут поддерживать функции Q-Design компании, чтобы энтузиастам было проще и быстрее удалять и устанавливать новые компоненты.