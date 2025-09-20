ASUS показала матплату, которая питает видеокарты напрямую через слот PCIe x16

Опубликовано 20 сентября 2025, 18:301 мин.
ASUS показала матплату, которая питает видеокарты напрямую через слот PCIe x16Инновации
ASUS представила прототип материнской платы, способной выдавать до 250 Вт мощности через стандартный слот PCIe x16. Это позволяет обеспечивать питание начального и среднего уровня видеокарт без использования дополнительных кабелей.
© Asus
В демонстрационном видео инженеры ASUS изменили часть слота, ближайшую к видеовыходам. 12V-пины стали шире и толще, что увеличивает пропускную способность слота. Дополнительная мощность поступает через встроенный 8-контактный разъём на плате. Таким образом, слот остаётся стандартным, но получает возможность выдавать больше энергии без сторонних кабелей.
Концепт рассчитан на видеокарты начального и среднего уровня, например Nvidia RTX 5060 Ti. Для работы с новой платой такие карты должны быть специально адаптированы под технологию ASUS.
Пока неизвестно, планирует ли компания выпускать эту материнскую плату в продажу.