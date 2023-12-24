Asus показала первый в мире двухрежимный монитор с частотой обновления 480 Гц

Asus показала первый в мире двухрежимный монитор с частотой обновления 480 ГцROG Swift OLED PG32UCDP
Asus собирается удивлять на выставке CES 2024, как минимум благодаря своему новому творению — ROG Swift OLED PG32UCDP. Этот 32-дюймовый игровой монитор, заявленный как «первый в мире двухрежимный монитор», вызывает ажиотаж своей частоте обновления 480 Гц и гибким возможностям отображения 4K/240 Гц и 1080p/480 Гц.
Хотя монитор имеет общий дизайн с более ранней моделью ROG Swift OLED PG32UCDM, в нем появилась новая опция 1080p/480 Гц. Родное разрешение 4K и пиковая частота обновления 240 Гц обеспечивают четкое изображение и плавность игрового процесса.
Примечательно, что ROG Swift OLED PG32UCDP, судя по всему, имеет общую OLED-панель с LG UltraGear 32GS95UE, что усиливает ожидание, связанное с его характеристиками. Монитор обещает стать более премиальной альтернативой своему предшественнику, ROG Swift OLED PG32UCDM.
Пока Asus готовится к выставке CES 2024, любители игр ждут официального анонса, ожидая подробностей о ценах и доступности.