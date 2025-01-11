Опубликовано 11 января 2025, 06:451 мин.
Asus показала СВО с изогнутым экраном — ROG Ryuo IV SLC 360 ARGBНа выставке CES 2025
На выставке CES 2025 компания Asus представила новый процессорный кулер ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB. СВО оснащено уникальным 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем, обеспечивающим воспроизведение «3D"-видео. Дисплей поддерживает разрешение 2K при частоте 60 Гц.
© Asus
Кулер разработан так, чтобы дополнить корпуса со стеклянными панелями. Есть возможность вывода данных о системе помимо любой картинки на выбор, а ARGB-подсветка радиатора и вентиляторов усиливает эффект. Три 120-мм вентилятора тоже оснащены настраиваемой подсветкой.
Ryuo IV SLC 360 также имеет укороченную конструкцию трубок. Однако это ограничивает размещение радиатора, в идеале он должен располагаться в верхней части корпуса.
Цена и подробности пока не сообщаются, ожидается, что цена будет выше 150 долларов.