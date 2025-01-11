Кулер разработан так, чтобы дополнить корпуса со стеклянными панелями. Есть возможность вывода данных о системе помимо любой картинки на выбор, а ARGB-подсветка радиатора и вентиляторов усиливает эффект. Три 120-мм вентилятора тоже оснащены настраиваемой подсветкой.

Ryuo IV SLC 360 также имеет укороченную конструкцию трубок. Однако это ограничивает размещение радиатора, в идеале он должен располагаться в верхней части корпуса.

Цена и подробности пока не сообщаются, ожидается, что цена будет выше 150 долларов.