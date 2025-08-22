Asus представила геймпад для Xbox и ПК с защитой от дрифта стиков

Главные особенности — частота опроса 1000 Гц на ПК и собственная технология ROG SpeedNova Wireless, обеспечивающая минимальные задержки. Контроллер оснащён новыми TMR-стиками, которые точнее и долговечнее привычных аналогов, а также защищены от дрифта.

Raikiri II предлагает гибкую настройку: четыре программируемые кнопки сзади и два режима триггеров — короткий ход или полный. Все кнопки и крестовина используют микропереключатели.