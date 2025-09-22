Asus представила игровой OLED-монитор ROG XG27AQDMGR с защитой от выгорания

Новинка сохранила ключевые характеристики предшественника, но получила улучшения в защите экрана и удобстве использования.

Главное новшество — покрытие Asus TrueBlack Glossy, снижающее отражения на 38% по сравнению с первым поколением панели, что делает монитор удобнее в ярко освещённых помещениях.

Также добавлен пакет OLED Care Pro с датчиком приближения Neo Proximity Sensor. Он автоматически отключает экран, если пользователь отходит, снижая риск выгорания матрицы.