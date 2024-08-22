Asus представила игровой OLED-монитор с 480 Гц по неожиданно низкой цене

Такая цена значительно ниже ожидаемой стоимости аналогичных высокотехнологичных моделей, таких как Acer Predator X27U F3, цена которого может достигать 1600 долларов. PG27AQDP оснащен WOLED-панелью от LG Display, способной достигать пиковой яркости в 1 300 нит. Наряду с высокой частотой обновления и исключительной яркостью, монитор обеспечивает «теоретически бесконечную контрастность» и время отклика 0,03 мс, пишут СМИ.

Asus также представляет OLED Care+ - набор технологий для предотвращения выгорания, призванных защитить дисплей монитора. Все эти функции доступны через Asus Display Widget Center.

Хотя Asus не подтвердила точную дату выхода, ожидается, что PG27AQDP появится в продаже в ближайшие месяцы, возможно, в конце сентября или начале октября.