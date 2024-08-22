Компьютеры
Опубликовано 22 августа 2024, 09:00
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Asus представила игровой OLED-монитор с 480 Гц по неожиданно низкой цене

“Всего” тысяча долларов
Asus официально анонсировала игровой монитор ROG Swift PG27AQDP, который может похвастаться частотой обновления 480 Гц на OLED-панели с разрешением 1440p. Впервые показанный в начале этого года, PG27AQDP выйдет на рынок по цене в 1000 долларов, что значительно ниже, чем у многих конкурентов в отрасли.
Asus представила игровой OLED-монитор с 480 Гц по неожиданно низкой цене

© Asus

Такая цена значительно ниже ожидаемой стоимости аналогичных высокотехнологичных моделей, таких как Acer Predator X27U F3, цена которого может достигать 1600 долларов. PG27AQDP оснащен WOLED-панелью от LG Display, способной достигать пиковой яркости в 1 300 нит. Наряду с высокой частотой обновления и исключительной яркостью, монитор обеспечивает «теоретически бесконечную контрастность» и время отклика 0,03 мс, пишут СМИ.

Asus также представляет OLED Care+ - набор технологий для предотвращения выгорания, призванных защитить дисплей монитора. Все эти функции доступны через Asus Display Widget Center.

Хотя Asus не подтвердила точную дату выхода, ожидается, что PG27AQDP появится в продаже в ближайшие месяцы, возможно, в конце сентября или начале октября.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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