Asus представила игровые роутеры с Wi-Fi 7 и девятью 2,5 GbE портами

Роутер обеспечивает скорость до 18 Гбит/с по воздуху и до 20 Гбит/с по кабелю. Он оснащён мощным 4-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, восемью антеннами и может покрыть до 300 кв. м. Поддерживаются функции приоритезации трафика, объединения каналов, мобильный интернет, защита в три уровня и работа в mesh-системе. Также есть система охлаждения с алюминиевыми пластинами и вентиляцией.