Asus представила новые OLED-мониторы c частотой до 720 Гц

Для геймеров

Asus показала три новых OLED-монитора серии ROG. Самая лучшая из них — ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Она получила экран 26,5 дюйма с разрешением 1440p и частотой 540 Гц. Если снизить разрешение до 720p, частота может достигать рекордных 720 Гц. Время отклика — всего 0,03 мс. Монитор также поддерживает HDR, охватывает 99,5% цветового пространства DCI-P3 и оснащён современными портами DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1. Но на этом сюрпризы не кончаются.