Asus представила обновленный игровой монитор ROG Swift с 4K и 240 Гц

Монитор теперь поддерживает DisplayPort 2.1, а также HDMI 2.1. Есть и разъём USB-C с зарядкой до 90 Вт.

Из прошлой версии перешли поддержка Nvidia G-SYNC, Dolby Vision, встроенный переключатель для работы с несколькими устройствами и функции защиты OLED-экрана. Также улучшена сертификация HDR.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.