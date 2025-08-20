Asus представила ограниченную серию RTX 5090 с рекордной производительностью

Новая RTX 5090 Matrix получила повышенные частоты до 2 730 МГц и работает при мощности до 800 Вт с использованием двух разъёмов питания, включая стандартный 16-пиновый и специальный GC-HPWR для материнских плат Asus. Производительность обещают на 10% выше по сравнению со стандартной RTX 5090.

Помимо мощности, карта выделяется уникальным дизайном: черно-белое оформление и необычная форма корпуса, напоминающая старые модели, а также передовая система охлаждения с жидким металлом, четырьмя вентиляторами и медными радиаторами.

Asus называет Matrix коллекционной моделью, позиционируя её как эксклюзивный продукт для энтузиастов. Карта дебютировала на Gamescom.

Цена не объявлена, но ожидается, что она превысит $3 000.