ASUS представила первые 4K WOLED-мониторы с частотой до 480 Гц

Для защиты от выгорания предусмотрен набор OLED Care Pro: обновление пикселей, лёгкое смещение изображения и датчик Neo Proximity, который снижает яркость, когда пользователь отходит от монитора, и возвращает её при возвращении. Гарантия от выгорания — 3 года.

Подключение — HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.