ASUS представила первые 4K WOLED-мониторы с частотой до 480 Гц

Опубликовано 10 августа 2025, 12:001 мин.
ASUS представила первые 4K WOLED-мониторы с частотой до 480 ГцСтоимость дешевой явно не будет
ASUS показала два игровых монитора ROG Strix — XG32UCWMG и XG32UCWG. Оба имеют 32-дюймовый WOLED-экран с разрешением 4K (3840×2160). Модель XG32UCWMG работает на частоте до 2800 Гц, а XG32UCWG — до 330 Гц. Время отклика — всего 0,03 мс, что обеспечивает плавную картинку в играх.
© Asus
Панели получили покрытие TrueBlack Glossy, уменьшающее отражения на 38% по сравнению с предыдущими WOLED-моделями, и технологию Clear Pixel Edge для чётких деталей.
Есть режим Dual-Mode: можно переключиться на Full HD, получив до 480 Гц у XG32UCWMG и до 330 Гц у XG32UCWG. Поддерживаются технологии Extreme Low Motion Blur и Anti-Flicker для ясного изображения при быстрых движениях.
Для защиты от выгорания предусмотрен набор OLED Care Pro: обновление пикселей, лёгкое смещение изображения и датчик Neo Proximity, который снижает яркость, когда пользователь отходит от монитора, и возвращает её при возвращении. Гарантия от выгорания — 3 года.
Подключение — HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C.
Цена и дата начала продаж пока не объявлены.