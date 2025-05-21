Asus представила простой и мощный ИИ-хаб на COMPUTEX 2025

Asus AI Hub позволяет создавать собственных ИИ-помощников, использовать готовые шаблоны и быстро находить нужную информацию в документах. Решение построено на серверах Asus и поддерживает современные ИИ-модели.

Для разных задач доступны разные серверы: от базовых — с сертификацией Nvidia — до более мощных конфигураций. Также Asus представила новое решение для хранения данных, разработанное вместе с IBM и Weka, которое подходит даже для самых тяжёлых ИИ-задач.