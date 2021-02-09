Компьютеры
Сегодня в 11:40
ASUS представила специальную игровую мышь для «стрелялок»
В версии с проводом и без
ASUS представила специальную игровую мышь Keris для шутеров от первого лица. Её разработали с участием профессиональных киберспортсменов.
ASUS рассказала, что высокоточный оптический сенсор мыши обладает разрешением 16 000 точек на дюйм, максимальной скоростью отслеживания 400 дюймов в секунду и частотой опроса 1000 Гц. У мыши есть переключатели ROG Micro Switch с ресурсом 70 млн нажатий. Имеются полноцветная подсветка, ножки ROG Omni. Основные клавиши мыши сделаны из полибутилентерефталата, который устойчив к истиранию.
ASUS
В линейке аксессуаров доступны версии с проводным и беспроводным подключением. Беспроводное устройство весит всего 79 граммов. Подключить его можно по интерфейсам 2,4 ГГц или Bluetooth LE, а также по проводу.