Asus представила три игровых роутера с Wi-Fi 7

Опубликовано 23 августа 2024, 01:52
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Asus представила три игровых роутера с Wi-Fi 7Чем они могут похвастаться
Asus представила три новых продукта с поддержкой Wi-Fi 7. Флагманским предложением является трехдиапазонный игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000, который имеет характерный ретро-футуристический дизайн, напоминающий его предшественника, четырехдиапазонный GT-BE98.
Этот маршрутизатор оснащен двумя портами Ethernet 10 Гбит/с и пятью 2,5 Гбит/с и поддерживает пропускную способность канала 320 МГц в диапазоне 6 ГГц. Интеграция многоканального режима Wi-Fi 7 позволяет одновременно подключаться в диапазонах 6 и 5 ГГц,.
Asus также представила двухдиапазонный маршрутизатор RT-BE86U, который поддерживает многоканальную работу в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Он оснащен портом WAN 10 Гбит/с и четырьмя портами Ethernet 2,5 Гбит/с.
Завершает линейку ROG USB-BE92, внешний USB-адаптер Wi-Fi 7. Совместимый с портами USB-A и USB-C, этот адаптер предназначен для работы с ПК на базе Windows 10 и 11.
Asus еще не объявила даты выхода и цены на эти новые устройства.