Asus представила три игровых роутера с Wi-Fi 7

Этот маршрутизатор оснащен двумя портами Ethernet 10 Гбит/с и пятью 2,5 Гбит/с и поддерживает пропускную способность канала 320 МГц в диапазоне 6 ГГц. Интеграция многоканального режима Wi-Fi 7 позволяет одновременно подключаться в диапазонах 6 и 5 ГГц,.

Asus также представила двухдиапазонный маршрутизатор RT-BE86U, который поддерживает многоканальную работу в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Он оснащен портом WAN 10 Гбит/с и четырьмя портами Ethernet 2,5 Гбит/с.